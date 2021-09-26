Video Yaşam Kartal’da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video

Kartal’da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video

Kartal’da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video
26.09.2021 | 08:53

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Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde aynı noktada peş peşe 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. Aracın içinde yaralı olarak çıkarılan sürücü şoka girerek uzun süre bağırarak ağladı.

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Kaza, 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kartal Köprüsü'nü geçtikten sonra iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı. Polis ekipleri kazaya müdahale ederken yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada önlerindeki kazayı fark edemeyen tır sürücüsü yaklaşık 200 metre bariyerleri kırdıktan sonra durabildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken 50 metre ilerideki kazayı fark etmeyen çok sayıda otomobil, kamyon ve tırn karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 10 otomobil, kamyon ve tırın karıştığı 3 ayrı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken 34 DTD 705 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan tır ise yaklaşık 200 metre bariyerleri kırdıktan sonra durabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan kamyon ve otomobillerin kaldırılmasının ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan araç sürücüsü Ahmet Adıgüzel," Önde bir kaza vardı. Ben Kazayı gördüm yavaşladım. Arkadan gelen araç çok hızlı geliyordu. Fren yaptı duramadı. Bana sağ taraftan vurdu. Benim sağlık durumunda bir şey yok karşı tarafın gördüğüm kadarı ağır durumları yoktu. İnşallah bir şey yoktur" dedi.

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