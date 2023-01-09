Video Yaşam Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video
Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video

Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video

09.01.2023 | 12:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ege Denizi’ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık’ta da hissedildi | Video 00:56
Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi | Video 09.01.2023 | 14:22
Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:36
Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.01.2023 | 12:43
Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6’sı ağır, 12 yaralı | Video 02:16
Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video 09.01.2023 | 13:34
Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerine bile gösteremedi! Bir garip gasp iddiası karakolda bitti | Video 01:05
Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerine bile gösteremedi! Bir garip gasp iddiası karakolda bitti | Video 09.01.2023 | 12:41
Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video 02:43
Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video 09.01.2023 | 12:38
Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış | Video 00:10
Cezaevi firarisini silahla yakaladılar! Cinayetten 25 yıl hapis cezası almış | Video 09.01.2023 | 11:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Ocak 2023 Pazartesi atv izle! | Video 03:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Ocak 2023 Pazartesi atv izle! | Video 09.01.2023 | 11:57
İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu! | Video 02:19
İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu! | Video 09.01.2023 | 11:44
Tonlarca kaçak tütünle yakalandılar! Piyasa değeri 12 milyon lira | Video 05:18
Tonlarca kaçak tütünle yakalandılar! Piyasa değeri 12 milyon lira | Video 09.01.2023 | 11:36
Şanlıurfa’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video 00:45
Şanlıurfa’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video 09.01.2023 | 11:34
Binayı benzin dökerek böyle kundakladı! Kısa sürede yakaladılar | Video 00:33
Binayı benzin dökerek böyle kundakladı! Kısa sürede yakaladılar | Video 09.01.2023 | 11:34
21 yıldır nakil bekleyen hastasıyla beraber şarkı söyledi | Video 00:42
21 yıldır nakil bekleyen hastasıyla beraber şarkı söyledi | Video 09.01.2023 | 11:19
SON DAKİKA: Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ihracatı önlendi | Video 04:51
SON DAKİKA: Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ihracatı önlendi | Video 09.01.2023 | 11:08
Fatih’te taksici 3 kişi tarafından darbedilerek öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video 06:17
Fatih'te taksici 3 kişi tarafından darbedilerek öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video 09.01.2023 | 10:35
Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti | Video 01:16
Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti | Video 09.01.2023 | 10:02
Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Müge Anlı kan donduran görüntüleri yayınladı... | Video 04:40
Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Müge Anlı kan donduran görüntüleri yayınladı... | Video 09.01.2023 | 10:39
Van’da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video 03:11
Van'da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video 09.01.2023 | 09:57
Osmaniye’de tek katlı ev alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 01:36
Osmaniye'de tek katlı ev alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 09.01.2023 | 09:53
Gaziantep’te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2’si ağır 10 yaralı | Video 01:31
Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 10 yaralı | Video 09.01.2023 | 09:18
Arnavutköy’de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 04:11
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 09.01.2023 | 08:55

Kartal’da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.'nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu. Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA