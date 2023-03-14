Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.03.2023 | 14:37 KARTAL'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 12.00 sıralarında Kartal Sahil, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Koçak yönetimindeki otomobil, Şehit Tamer Kılıç Sokak'tan sahil yoluna çıkmak istedi. O sırada sahil yolundan Kadıköy istikametine giden Ertan Kör yönetimindeki otomobil, sahil yoluna çıkan Koçak yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobil trafik lambalarının olduğu direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Saadet Koçak'ı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.