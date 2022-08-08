Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video

İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın 3’üncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın sonrasında patlama meydana gelirken yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı.

Yangın sonrasında dairede patlama oldu. Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairede kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkartıldı.

DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın ve sonrasında yaşanan patlama sebebiyle daire kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis yangının çıkıp sebebini belirlemek için çalışma başlattı.