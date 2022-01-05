Video Yaşam Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video
Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video

Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video

05.01.2022 | 08:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Acılı baba Hasan Sert SABAH’a konuştu! Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak | Video 04:37
Acılı baba Hasan Sert SABAH'a konuştu! "Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak" | Video 05.01.2022 | 09:36
SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 03:31
SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
Ankara’da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 03:24
Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
İş yerindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın kameraya yakalandı | Video 00:12
İş yerindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın kameraya yakalandı | Video 05.01.2022 | 08:50
SON DAKİKA: Antalya açıklarında 5.3’lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:42
SON DAKİKA: Antalya açıklarında 5.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 05.01.2022 | 08:49
Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 01:35
Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
Kartal’da 4 yol ağzında kaza | Video 03:41
Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 03:30
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 05.01.2022 | 08:41
Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 00:43
Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 23:13
Tekirdağ Çorlu’da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 01:43
Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
Mardin’de tek katlı tarihi yapı çöktü! 00:15
Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
Antalya’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 01:26
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti | Video 00:18
Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti | Video 04.01.2022 | 17:01
Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 01:08
Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 04.01.2022 | 16:42
Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 00:56
Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 04.01.2022 | 16:42
Eskişehir’de tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü! Sorgusundaki itirafı şoke etti: Başka birini de öldürdüm | Video 02:36
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü! Sorgusundaki itirafı şoke etti: "Başka birini de öldürdüm" | Video 04.01.2022 | 16:14
Ankara’da ehliyet sınavında 72 yaşındaki adamdan çıkan akılalmaz düzenek kamerada 02:34
Ankara'da ehliyet sınavında 72 yaşındaki adamdan çıkan akılalmaz düzenek kamerada 04.01.2022 | 13:11
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 00:24
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 04.01.2022 | 16:16
Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 00:54
Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 04.01.2022 | 16:06
Mersin’de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 00:28
Mersin'de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 04.01.2022 | 15:51

Kartal'da 4 yol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin vurması sonrası hafif ticari araç park halinde ki tırın altına girdi 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA