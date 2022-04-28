Video Yaşam Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video

Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video

28.04.2022 | 11:16

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Kartal’da meydana gelen kazada 5 araç bir birine girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Karşı istikametten kazaya bakmaya gelen İETT otobüsü şoförüne ise yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Yaralı otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.

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Kaza, Kartal'da Sahil Yolunda Pendik istikametimde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 31 HS 699 plakalı Skoda markalı araç sürücüsü Orhan Sarnıç, seyir halindeyken bir anda yavaşlayınca arkadan gelen 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayı görmek isteyen İETT otobüsü şoförü Ferhat Elmas bir anda yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada karşı şeritte ilerleyen 34 CFT 377 plakalı Opel markalı araç sürücüsü Berfin Avcıoğlu yolun karşısına geçen İETT şoförü Ferhat Elmas'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Elmas, yola savrularak başından yaralandı. O esnada yoldan geçen sağlık çalışanı Erkan Yılmaz, yaralı Ferhat Elmas'a ilk müdahaleyi yaparken sürücü Berfin Avcıoğlu ise göz yaşlarına hakim olamadı.

"HEMŞİREYİM, İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM"
O anları anlatan sağlık çalışanı Erkan Yılmaz, "Olay yerinden geçiyordum, kazayı gördüm. Hemşireyim, ilk müdahaleyi yaptım. Yaralanın durumu gayet iyi." dedi.

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