Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı | Video
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Kartal'da Metro İstasyonu'nda oynayan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun saçları yürüyen merdivenlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun çalışmalar sonucunda küçük kız sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olay saat 13.30 sıralarında Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nda meydana eldi. 7 yaşındaki Berfin Demir'in saçları, kardeşi ile birlikte metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde oyun oynadığı sırada, merdivenlere sıkıştı. Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Haberi alan baba Orhan Demir ise hemen olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda küçük Berfin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri Berfin Demir'i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.