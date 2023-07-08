Video Yaşam Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

08.07.2023 | 09:02

Kartal Sahil Yolu’nda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında seyahat eden arkadaşı hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.30 sıralarında İstanbul Kartal Sahil Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Can Gül sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı. Sürücü Can Gül yaralanırken, yanında seyahat eden Furkan Ersoy ise hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Can Gül'e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam etmek için hastaneye sevk etti. Faruk Ersoy'un ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri Faruk Ersoy'un cansız bedenini Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü bir şekilde devam etti. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobili olay yerinden kaldırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:27
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:02
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp tarlaya yuvarlandı | Video 02:07
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp tarlaya yuvarlandı | Video 08.07.2023 | 00:37
Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı | Video 01:20
Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı | Video 07.07.2023 | 18:01
Tarlada 90 metrelik kuyuya düşen çocuğu AFAD kurtardı | Video 00:18
Tarlada 90 metrelik kuyuya düşen çocuğu AFAD kurtardı | Video 07.07.2023 | 16:33
Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı | Video 01:58
Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı | Video 07.07.2023 | 16:22
Kadınların cadde ortasındaki kavgasını polis sonlandırdı | Video 02:22
Kadınların cadde ortasındaki kavgasını polis sonlandırdı | Video 07.07.2023 | 16:20
Şile otobanında makas atan sürücü motorcuyu sürükledi | Video 00:14
Şile otobanında makas atan sürücü motorcuyu sürükledi | Video 07.07.2023 | 16:20
Yasa dışı silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:34
Yasa dışı silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 07.07.2023 | 15:49
3’üncü kattan zemine düşen asansörde 5 yaralı | Video 00:34
3'üncü kattan zemine düşen asansörde 5 yaralı | Video 07.07.2023 | 15:28
Ankara’da korkutan deprem! AFAD açıkladı | Video 00:13
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıkladı | Video 07.07.2023 | 15:31
İki grup arasında kavga: Sopa, kemer, şişe ve yumruklarla saldırdılar | Video 00:56
İki grup arasında kavga: Sopa, kemer, şişe ve yumruklarla saldırdılar | Video 07.07.2023 | 15:12
Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı | Video 06:58
Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı | Video 07.07.2023 | 15:01
Fatih’te 19 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni cinayeti davasında 25 yıla kadar hapis istemi | Video 00:24
Fatih'te 19 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni cinayeti davasında 25 yıla kadar hapis istemi | Video 07.07.2023 | 14:52
Diyarbakır’da bir ayda 182 tabanca ele geçirildi | Video 00:59
Diyarbakır’da bir ayda 182 tabanca ele geçirildi | Video 07.07.2023 | 13:48
Marmaris’te köpek balığı, balinayı böyle kovaladı | Video 00:58
Marmaris'te köpek balığı, balinayı böyle kovaladı | Video 07.07.2023 | 14:34
Aktaş Sınır Kapısı’nda telefon kuyruğu | Video 02:41
Aktaş Sınır Kapısı’nda telefon kuyruğu | Video 07.07.2023 | 14:34
Depremzedeler yapılan hizmetlerden memnun | Video 05:02
Depremzedeler yapılan hizmetlerden memnun | Video 07.07.2023 | 14:35
İstanbul’da 697 kaçak göçmen yakalandı | Video 01:59
İstanbul'da 697 kaçak göçmen yakalandı | Video 07.07.2023 | 12:58
Temizlik işçisinden örnek hareket: İçerisinde 1 buçuk milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti | Video 01:39
Temizlik işçisinden örnek hareket: İçerisinde 1 buçuk milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti | Video 07.07.2023 | 13:28
Park halindeki aracın motorundan 1.5 metre uzunluğunda yılan çıktı | Video 02:11
Park halindeki aracın motorundan 1.5 metre uzunluğunda yılan çıktı | Video 07.07.2023 | 13:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA