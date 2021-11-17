Video Yaşam Kartal’da alkollü çift, otomobille kafeye dalıp çalışanlara saldırdı | Video
Kartal’da alkollü çift, otomobille kafeye dalıp çalışanlara saldırdı | Video

Kartal’da alkollü çift, otomobille kafeye dalıp çalışanlara saldırdı | Video

17.11.2021 | 10:38

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Kartal’da alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki bir kafeye daldı. Araçlarını bırakarak uzaklaşan alkollü çift, olay yerine getirdiği bir başka kadını polis ekiplerine sürücü olarak tanıtınca kafe çalışanları iddiaları yalanladı. Duruma sinirlenen alkollü çift kafe çalışanlarına saldırdı. Yaşanan kaza anı ve sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gece 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkolü olduğu belirtilen araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol üzerindeki otomobile çarptı, ardından bir kafeye daldı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü kendi gibi alkollü olan kız arkadaşını da alarak olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören kafe çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kaza yerine yeniden gelen alkollü sürücü, yanında getirdiği bir başka kadını ekiplere araç sürücüsü olarak tanıttı.

ESNAF DOĞRUYU SÖYLEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI
Kafe çalışanları, polis ekiplerine kaza gerçekleştiren sürücünün erkek şahıs olduğunu söyleyince alkollü çift kafe personellerine saldırdı. Yaşanan olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kafede yaklaşık 40 bin lira değerinde maddi hasar oluştu.

"PERSONELLERİMİZE SALDIRDILAR"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe personeli Azat Toksoy, "Alkollü şahıs önce komşumuzun aracına çarptı ardından bizim dükkana daldı. Kaza sonrası alkollü sürücü ve kız arkadaşı araçlarını bırakarak buradan uzaklaştılar. Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine başka bir kadınla geliyorlar. Yanlarında getirdikleri kadının aracı kullandığını söyleyince bizim arkadaşlar da polis ekiplerine sürücünün erkek olduğunu söylüyor. Bu şahıslar bunun üzerine bizim personellere saldırıyorlar. Araya polis memurları giriyor. Bu kazada hem maddi hem manevi zarar gördük. Dükkanda 40 bin liralık zarar oluştu. Ayrıca kaza sonrası müşterimizde kesildi" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan kaza anı ve sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil kafeye dalıyor. Otomobilden çıkan erkek ile kadın şahıs aracın yanından uzaklaşıyor.

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