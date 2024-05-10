Video Yaşam Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video
Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video

Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video

10.05.2024 | 15:15

Kartal’da kırmışı ışıkta geçen ambulans, yol kesişiminde bir ticari araç ile çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kartal'da Çanakkale Caddesi ile Doğu Caddesi kesişiminde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Osman isimli ambulans sürücüsü, Çanakkale Caddesinde seyir halinde olduğu esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlemek istedi. O sırada Doğu Caddesinden Çanakkale Caddesine girmekte olan Fiat markalı 34 DRL 969 plakalı hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı. Ambulansta bulunan Ayten Toprak ve Büşra Kır isimli sağlık görevlileri, ambulansın sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayağından hafif yaralanan ambulansın sürücüsü ise olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye gitti. İki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araç kazanın etkisiyle refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede trafiğin güvenli şekilde sağlanması için önlem aldı. Öte yandan ambulansta kaza esnasında herhangi bir yaralının taşınmadığı ve içerisinde sadece sağlık görevlilerinin olduğu öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:15
Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.05.2024 | 16:24
Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 04:18
Ataşehir’de yol tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 16:07
Zabıt katibinin yargılandığı davada ara karar açıklandı: Tutukluluk halinin... | Video 01:01
Zabıt katibinin yargılandığı davada ara karar açıklandı: Tutukluluk halinin... | Video 10.05.2024 | 15:58
Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:55
Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.05.2024 | 15:15
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu 04:57
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu 10.05.2024 | 15:27
Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:46
Tezeklerin arasında gizlenen 41 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 10.05.2024 | 15:15
İstanbul Boğazı’nda denize düşen papağanı böyle kurtardı | Video 01:06
İstanbul Boğazı’nda denize düşen papağanı böyle kurtardı | Video 10.05.2024 | 15:03
Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video 01:37
Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video 10.05.2024 | 15:00
Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video 00:33
Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video 10.05.2024 | 14:14
İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video 02:05
İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video 10.05.2024 | 14:14
Yerleşim yerine inen kurt, 2 çocuğa saldırdı | Video 03:59
Yerleşim yerine inen kurt, 2 çocuğa saldırdı | Video 10.05.2024 | 13:13
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada | Video 00:20
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada | Video 10.05.2024 | 10:53
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video 00:47
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video 10.05.2024 | 12:11
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:17
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 10.05.2024 | 11:43
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 00:27
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 10:44
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video 04:50
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video 10.05.2024 | 10:50
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 00:27
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 10:53
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 00:59
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 10.05.2024 | 10:53
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 00:23
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 10.05.2024 | 10:39
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 00:51
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 10.05.2024 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA