Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.05.2024 | 15:15 Kartal’da kırmışı ışıkta geçen ambulans, yol kesişiminde bir ticari araç ile çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kartal'da Çanakkale Caddesi ile Doğu Caddesi kesişiminde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Osman isimli ambulans sürücüsü, Çanakkale Caddesinde seyir halinde olduğu esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlemek istedi. O sırada Doğu Caddesinden Çanakkale Caddesine girmekte olan Fiat markalı 34 DRL 969 plakalı hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı. Ambulansta bulunan Ayten Toprak ve Büşra Kır isimli sağlık görevlileri, ambulansın sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayağından hafif yaralanan ambulansın sürücüsü ise olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye gitti. İki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araç kazanın etkisiyle refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede trafiğin güvenli şekilde sağlanması için önlem aldı. Öte yandan ambulansta kaza esnasında herhangi bir yaralının taşınmadığı ve içerisinde sadece sağlık görevlilerinin olduğu öğrenildi.