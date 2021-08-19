Video Yaşam Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video

Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video

Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video
19.08.2021 | 12:54

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Kartal’da bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Olay yerindeki çok sayıda itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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