Video Yaşam Kartal’da baskın yapılan depodan cephanelik çıktı | Video
Kartal’da baskın yapılan depodan cephanelik çıktı | Video

Kartal’da baskın yapılan depodan cephanelik çıktı | Video

07.11.2021 | 10:14

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İstanbul’un Kartal ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda çeşitli çap ve markalarda 6 bin 561 fişek, biri ruhsatlı 2 tabanca ve silah namluları ile şarjörler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, dün Orta Mahallede bir depoda yüklü miktarda silah mühimmatı ve parçaların bulunduğu bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile söz konusu depoya sabah erken saatlerde baskın yapıldı. Emniyet ekiplerince operasyon düzenlenen adresteki aramalarda biri ruhsatsız, diğeri bulundurma ruhsatlı 2 tabanca, bu tabancalara ait 3 şarj ve 41 mermi ile çeşitli çap ve markalarda toplam 6 bin 561 fişek, çeşitli ebatlarda 20 namlu, 17 şarjör, silah yapımında kullanıldığı sanılan 1 matkap, gravür desen işleme makinası, seri atış sağlayan 3 aparat, tabanca kutuları ve çeşitli ebatlarda icra mili ve yayı ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlarla bağlantılı olduğu tespit edilen M.E. adlı bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında "Yasadışı Silah Ticareti" suçundan gözaltına alınan M.E.'nin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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