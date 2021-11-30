Kartal’da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı | Video

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Kartal’da Kumcular İskelesi'nde bulunan bir gemi lodos nedeniyle battı. İskelede bulunan başka bir gemi de batan gemiye yaslandı.
İstanbul'da dünden itibaren etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kartal'da Kumcular İskelesinde bulunan Ümit K. isimli bir gemi şiddetli lodosa dayanamayarak battı. Batan geminin çevresinde bulunan Umut isimli bir gemi de, batan Ümit K. isimli gemiye yaslandı. Gemileri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.