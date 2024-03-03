Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri balkondan tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:44
Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 03.03.2024 | 00:09
02:49
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02.03.2024 | 21:40
00:14
Sultangazi'de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 02.03.2024 | 21:20
00:26
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 02.03.2024 | 16:39
00:43
00:50
00:10
00:14
00:34
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 02.03.2024 | 14:16
00:10
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 02.03.2024 | 13:25
03:44
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 02.03.2024 | 13:07
00:52
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02.03.2024 | 13:09
03:48
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 02.03.2024 | 13:05
00:30
01:06
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 02.03.2024 | 11:47
02:04
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02.03.2024 | 11:30
00:43
00:12
Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı | Video 02.03.2024 | 11:04
00:36
Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.03.2024 | 10:57