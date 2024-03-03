Video Yaşam Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

03.03.2024 | 00:09

Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri balkondan tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

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