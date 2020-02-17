Kartal'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu | Video

Son dakika gelen bilgilere göre Kartal'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Kartal İskelesi açıklarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi hareketsiz halde bulduğu kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.