Kartal'da dikenli tellere sıkışan kedi böyle kurtarıldı | Video
Kartal’da bahçe duvarında bulunan dikenli tellerde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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