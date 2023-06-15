Video Yaşam Kartal’da genç kadın ile adamın kavgası mahalleyi birbirine kattı... O anlar kamerada | Video
Kartal’da genç kadın ile adamın kavgası mahalleyi birbirine kattı... O anlar kamerada | Video

Kartal’da genç kadın ile adamın kavgası mahalleyi birbirine kattı... O anlar kamerada | Video

15.06.2023 | 15:20

Kartal’da bir kadın ile bir erkek şahsın kavgası mahalleyi birbirine kattı. Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan kadının arabasına erkek şahıs kaldırım taşıyla vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Kartal'da Atalar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir erkek ile bir kadın şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Araçla evlerinin bulunduğu site önünde terör estiren kadın sürücü, park halindeki araçlara çarptı. Kendini kaybeden erkek şahıs ise yerden aldığı kaldırım taşını kadının kullandığı araca savurdu. İkili birbirlerine hakaretlerde bulunurken çevrede bulunan bazı vatandaşlar da tarafları engellemeye çalıştı. Yaşanan kavga nedeniyle mahalle sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Korku dolu o anlar bir mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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