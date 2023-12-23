Video Yaşam Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı | Video
Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı | Video

Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı | Video

23.12.2023 | 08:45

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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D-100 Kartal mevkiinde seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından dumanlar çıktığı görüldü. Otobüsten duman çıkarken şoförün yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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