Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı | Video
Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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