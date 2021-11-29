Kartal’da kadın yolcu ile taksicinin para tartışması kamerada | Video

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Kartal’da taksiye binen bir kadın ile erkek, yolculuk esnasında tartışınca adam kadının çantasını alıp taksiden indi. Çantasını gitmesiyle parasız kaldığını belirten kadın, taksiciye ödeme yapamayınca taksici ile kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadın yolcu, tartıştığı taksicinin kendisini aynı zamanda taciz ettiğini iddia etti. Taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal'da geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Soğanlık Mahallesinde beraberinde bir erkek ile taksiye binen kadın yolcu, yolculuk esnasında yanındaki erkekle tartışmaya başladı. Erkek şahıs tartışma esnasında kadın yolcunun çantasını da alarak taksiden indi. Erkek şahsın çantasının almasıyla yanında parasının olmadığını taksiciye söyleyen kadın yolcu ile taksici arasında bu sefer de para verme tartışması çıktı. Araçtan inerek tartışmaya yolda devam eden taksi şoförü ile kadın yolcunun tartışmasına o sırada oradan geçen zabıta ekipleri de katıldı. Taksi şoförü kadın yolcunun kendisine parasını ödemediğini belirtirken, kadın yolcu ise taksi şoförünün kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.
Taksici ile kadın yolcu arasındaki para verme ve taciz tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.