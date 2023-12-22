Video Yaşam Kartal'da kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi | Video
Kartal'da kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi | Video

Kartal'da kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi | Video

22.12.2023 | 08:50

Kartal'da metruk bina kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Sokak üzerindeki bir metruk binada yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen şahıslar depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süredir atıl durumda duran binayı ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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