Kartal'da kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi | Video
Kartal'da metruk bina kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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