Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video
Kartal'da aşırı hızlı seyretmekte olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, sonra da park halindeki taksiye çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Abdulsamet Gödek, yanında bulunan yolcu ve taksi dışında bulunan 2 taksi sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ticari araç sürücü Abdulsamet Gödek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İBB'nin yol bakım ekipleri kırılan bariyerleri ve araçlardan fırlayan parçaları temizledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile D100 Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili konuşan Sedat Uğur, "2 şoför araç değişimine giderken ATM'ye para yatırmaya geldi. Aracımız güvenli bölgede beton zemindeyken tam aracımıza binerken araba üstümüze geldi, ne olduğunu göremedik. Doblo'da 2 kişi vardı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Şişeler arabanın altında. Adam kendi canının derdini bırakmış, şişelerin derdine düşmüş. 2'si ambulansla gitti, biri ağır yaralıydı. Biz de kafamızı cama vurduk. Biz de ambulansla hastaneye gideceğiz." dedi.
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