Video Yaşam Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video
Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video

Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video

27.02.2024 | 08:51

Kartal'da aşırı hızlı seyretmekte olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, sonra da park halindeki taksiye çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 03.30 sularında Hürriyet Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halindeki 34 AJ 9630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Abdulsamet Gödek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyerlere girdi, ardından park halindeki 34 TBB 13 plakalı ticari taksiye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Abdulsamet Gödek, yanında bulunan yolcu ve taksi dışında bulunan 2 taksi sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ticari araç sürücü Abdulsamet Gödek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İBB'nin yol bakım ekipleri kırılan bariyerleri ve araçlardan fırlayan parçaları temizledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile D100 Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili konuşan Sedat Uğur, "2 şoför araç değişimine giderken ATM'ye para yatırmaya geldi. Aracımız güvenli bölgede beton zemindeyken tam aracımıza binerken araba üstümüze geldi, ne olduğunu göremedik. Doblo'da 2 kişi vardı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Şişeler arabanın altında. Adam kendi canının derdini bırakmış, şişelerin derdine düşmüş. 2'si ambulansla gitti, biri ağır yaralıydı. Biz de kafamızı cama vurduk. Biz de ambulansla hastaneye gideceğiz." dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 03:22
Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 27.02.2024 | 08:51
Sahaya girip oyunculara saldıran şahıs yakalandı 00:25
Sahaya girip oyunculara saldıran şahıs yakalandı 26.02.2024 | 23:28
Parkta cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 01:20
Parkta cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 26.02.2024 | 21:44
2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:07
2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 26.02.2024 | 21:44
Tolga Savacı hayatını kaybetti! 00:44
Tolga Savacı hayatını kaybetti! 26.02.2024 | 20:43
Esenler’de 2.5 kilogram uyuşturucuyu sakız kutularına gizlemişler: 2 gözaltı | Video 01:46
Esenler'de 2.5 kilogram uyuşturucuyu sakız kutularına gizlemişler: 2 gözaltı | Video 26.02.2024 | 16:41
Jandarmadan ’mercek’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:55
Jandarmadan 'mercek' operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.02.2024 | 16:38
Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler anıldı | Video 03:29
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı | Video 26.02.2024 | 16:10
100 lira borç para istedi, hesabına 100 bin lira yattı: “Haram para yiyemem” | Video 02:51
100 lira borç para istedi, hesabına 100 bin lira yattı: “Haram para yiyemem” | Video 26.02.2024 | 16:10
Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 02:02
Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 26.02.2024 | 15:53
Burdur’da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04:09
Burdur’da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 26.02.2024 | 15:09
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:12
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 26.02.2024 | 15:09
Şırnak’ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 01:53
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:56
Şırnak’ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 01:53
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:17
4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 02:07
4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 26.02.2024 | 14:17
Çerkezköy’de ‘Pavyon’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 02:54
Çerkezköy’de ‘Pavyon’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:17
Yalova merkezli 4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 02:07
Yalova merkezli 4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 26.02.2024 | 14:03
Karaman’da hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı | Video 01:20
Karaman’da hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı | Video 26.02.2024 | 13:43
Aydın’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 00:58
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 12:31
Antalya’da görenleri şaşkına çeviren olay: Sürekli kazaya karışan otomobilini binaya astı | Video 03:41
Antalya'da görenleri şaşkına çeviren olay: Sürekli kazaya karışan otomobilini binaya astı | Video 26.02.2024 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA