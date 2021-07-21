Video Yaşam Kartal’da mafya dehşeti kamerada: Lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular | Video

Kartal’da mafya dehşeti kamerada: Lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular | Video

Kartal’da mafya dehşeti kamerada: Lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular | Video
21.07.2021 | 09:21

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Kartal’da lüks bir site yönetimi ile dükkan kiracıları arasında yaşanan tartışmaya mafyada dahil oldu. Gece saatlerinde sitenin önüne araçla gelen şüpheli şahıslar siteye ait güvenlik kulübesine ve çevredeki dükkanlara tam 15 el ateş açtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz aylarda Kartal'da bulun lüks bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi ile site bünyesinde yer alan dükkan kiracıları arasında tartışma çıktı. Site yönetimi ise, dükkan kiracıları ile yaşadığı problemi çözmek amacıyla mafya olduğu iddia edilen bir grup şahısla anlaştı. Şüpheli şahıslar tarafından tehdit edilen dükkan kiracıları geri adım atmayınca saldırgan şahıslar gece saatlerinde geldikleri araçla siteye ait güvenlik kulübesi başta olmak üzere çevredeki iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan saldırı anı ile kiracıların tehdit edildiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, site sakinleri ise site yönetimi tarafından mafyaya yapılmayan ödeme nedeniyle sitenin kurşunlandığını iddia etti.
Öte yandan konu yargıya taşınırken, saldırgan şahısların yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

"ESNAFI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakinlerinden Avukat Yankı Garan, "Burada siteye ait 4 tane dükkan var. Site yönetimi tarafından verilen kararla bu dükkanların siteye açılan kapıları kapatılmak istendi. Doğal olarak dükkan kiracıları da önceden imzalanan sözleşmede projede böyle bir maddenin olmadığını belirterek karara karşı çıktı. Nitekim tartışma büyüdü ve buraya mafya geldi. Mafya olarak tabir ettiğimiz kişiler buraya gelerek esnafı tehdit etmeye başladı. Yönetimin verdiği kararlara uyulması gerektiğini söylediler. Dükkan kiracıları da şikayetçi olarak bu durumu yargıya taşıdı" dedi.

YÖNETİM, MAFYA İLE ANLAŞTI İDDİASI
Sözlerine devam eden Garan, "Bu olaylar sonrası aradan yaklaşık 3 ay geçiyor ve kurşunlanma olayı yaşanıyor. Sonrasında bize söylenen geçtiğimiz aylarda kiracıları tehdit eden kişiler ile dükkanları kurşunlayanlar aynı kişiler. Anlatılana göre, mafya ile yönetim kiracıları vazgeçirmek üzere anlaşmış. Yönetimden ödeme alamamışlar. Gözdağı vermek için de dükkanları kurşunluyorlar. 15 el kurşun atılıyor. Bu konu üzerine yönetime aylardır sorular soruyoruz fakat ne telefonlara çıkıyorlar ne d bizi muhatap alıyorlar" diye konuştu.

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