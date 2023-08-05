Kartal'da metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı! | Video
KARTAL Metro İstasyonunu'nda dengesini kaybeden Bayram Demirci (58), düşerek yürüyen merdivene sıkıştı. Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
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