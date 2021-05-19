Kartal’da motosiklet sepetindeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video
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Kartal’da sepetli motosiklet sürücüsü ve yanında taşıdığı kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Trafikteki araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal E5 Ankara istikametinde hiçbir koruma olmadan seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ve sepetinde taşıdığı bir kişinin yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet sepeti içerisinde kask dahi kullanmandan yolculuk eden vatandaşın sakin tavırları göze çarparken, trafikteki tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.