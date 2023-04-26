Video Yaşam Kartal’da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı | Video
Kartal’da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı | Video

Kartal’da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı | Video

26.04.2023 | 08:47

Kartal’da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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