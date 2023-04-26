Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video
KARTAL'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.
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