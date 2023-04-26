Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video 26.04.2023 | 09:11 KARTAL'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.