Video Yaşam Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video
Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video

Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video

26.04.2023 | 09:11

KARTAL'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.

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