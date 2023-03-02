Video Yaşam Kartal’da rögar kapağı bomba gibi patladı, yol göle döndü | Video
Kartal’da rögar kapağı bomba gibi patladı, yol göle döndü | Video

Kartal’da rögar kapağı bomba gibi patladı, yol göle döndü | Video

02.03.2023 | 21:05

İstanbul'un Kartal ilçesinde rögar kapağında meydana gelen patlama korku ve paniğe neden olurken, yol göle döndü.

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