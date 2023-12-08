Video Yaşam Kartal'da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada | Video
Kartal'da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada | Video

Kartal'da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada | Video

08.12.2023 | 08:57

Kartal'da bir grup saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyi darbedip sonra da bıçakladı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Doğa Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen gençlerin küfürlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darp etti. Şahıslardan biri gence yumruk atarken, diğeri ise boğazını sıktı. Kavganın yaşandığı sırada şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla darbettikleri kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verilirken, o anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada | Video 00:57
Kartal'da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada | Video 08.12.2023 | 08:57
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 01:08
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 08.12.2023 | 08:57
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 02:31
Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 08.12.2023 | 08:57
Genç kızı darp edip o anları cep telefonuyla görüntülediler! | Video 01:14
Genç kızı darp edip o anları cep telefonuyla görüntülediler! | Video 08.12.2023 | 09:14
Mersin’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 02:12
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 08.12.2023 | 08:57
Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ezilerek ağır yaralandı | Video 02:54
Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ezilerek ağır yaralandı | Video 08.12.2023 | 08:57
Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem 01:16
Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem 08.12.2023 | 00:25
Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor! 45:40
Eşler Esra Erol canlı yayınında stüdyoyu birbirine kattı: Saçım yok diye karım beni beğenmiyor! 07.12.2023 | 21:30
Kars’ta aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle götürdü 00:37
Kars’ta aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle götürdü 07.12.2023 | 21:03
10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı | Video 01:10
10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı | Video 07.12.2023 | 16:05
Hesabına yanlışlıkla yatan 450 bin lirayı iade etti | Video 07:18
Hesabına yanlışlıkla yatan 450 bin lirayı iade etti | Video 07.12.2023 | 15:54
Arızalanan İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti | Video 01:27
Arızalanan İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti | Video 07.12.2023 | 15:55
Eşini jet kazasında kaybetmişti! Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari ile ölümden döndü 09:50
Eşini jet kazasında kaybetmişti! Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari ile ölümden döndü 07.12.2023 | 15:37
Ezine peyniri AB’den coğrafi işaret tescili aldı | Video 05:17
Ezine peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı | Video 07.12.2023 | 15:26
Küçük çocuğu İETT otobüsünde unuttular | Video 02:58
Küçük çocuğu İETT otobüsünde unuttular | Video 07.12.2023 | 15:25
’Alex’ kokladı Elazığ’da 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:44
'Alex' kokladı Elazığ’da 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.12.2023 | 15:03
Gaziantep’te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:22
Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama | Video 07.12.2023 | 14:57
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 01:25
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 07.12.2023 | 13:41
5 katlı binanın yıkımı, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı | Video 00:21
5 katlı binanın yıkımı, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı | Video 07.12.2023 | 14:35
Eskişehir’de bir evden 45 ton çöp çıktı | Video 00:50
Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı | Video 07.12.2023 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA