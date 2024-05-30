Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video
Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları binadan tahliye ederken Hasan Kara'nın (81) yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayda üç kişi dumandan etkilenirken biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi.
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