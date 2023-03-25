Kartal'da silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı | Video 25.03.2023 | 14:04 KARTAL'da silah ticareti yaptığı tespit edilen Y.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.A., adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kartal, Atalar Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda silah ticareti yaptığı tespit edilen Y.A. isimli kişinin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında şüpheli Y.A. gözaltına alındı. Y.A.'nın adresinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız silah, 5 silah şarjörü ve 28 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda 1 suç kaydı olduğu öğrenilen Y.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. adli makamlarca serbest bırakıldı.