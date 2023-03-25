Kartal'da silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı | Video
KARTAL'da silah ticareti yaptığı tespit edilen Y.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.A., adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
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