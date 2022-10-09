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OTOMATİK OYNAT
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Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polis müdahale etti | Video 09.10.2022 | 09:45
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Küçükçekmece'de otomobile çarpan hafif ticari araç fırına girdi | Video 09.10.2022 | 09:44
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İzmir’de 2 katlı binada patlama: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 09.10.2022 | 08:37
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Şişli'de durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı | Video 09.10.2022 | 08:37
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Doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama | Video 08.10.2022 | 21:13
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Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü | Video 08.10.2022 | 21:07
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Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video 08.10.2022 | 15:33
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Adana'da trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada! | Video 08.10.2022 | 12:54
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Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video 08.10.2022 | 12:26
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Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı | Video 08.10.2022 | 12:12
Kartal Sahil Yolu'nda maddi hasarlı kaza yapan iki aracın sürücüsü, yumruk yumruğa kavga etti. Trafik polislerinin güçlükle araya girdiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.