Video Yaşam Kartal'da tepki çeken görüntü; otomobilin ezdiği köpek öldü | Video
Kartal'da tepki çeken görüntü; otomobilin ezdiği köpek öldü | Video

Kartal'da tepki çeken görüntü; otomobilin ezdiği köpek öldü | Video

09.06.2023 | 11:28

KARTAL'da otomobiliyle sitenin otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği ezerek öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, Dik'i gözaltına aldı.

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Olay, 7 Haziran Çarşamba Günü saat 08:00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D., aracıyla otoparktan çıkarken yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi. Köpeğin otomobilin altında kalarak can verdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden geçtiği, köpeğin çırpınmalarına aldırmadan otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipler Nihat D'yi gözaltına aldı.

Yaşananlara tepki gösteren hayvan sever Emrah Baran Özdem, "Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrendik. Sokak köpeğimize burada yönetim olarak bir kulübe yazılmış, civardaki ailelerimiz tarafından bakılıyor. Çevrede ciddi anlamda hayvansever var. Bu bize göre cinayettir ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bu gibi zihniyetler artık insanlara da çocuklara da zarar vermeye başladı. Hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapmak adına konunun yakın takipçisi olacağız." dedi.

Sitede sakini Hilal Polat ise, "Köpek burada yatarken bir adam evinden çıkıp arabasına binip 3 kere üzerinden geçiyor. Hiçbir şekilde kimseye zararı olmayan bir köpekti, binada herkes tarafından bakılıp seviliyordu" diye konuştu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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