Kartal'da tepki çeken görüntü; otomobilin ezdiği köpek öldü | Video
KARTAL'da otomobiliyle sitenin otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği ezerek öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, Dik'i gözaltına aldı.
Yaşananlara tepki gösteren hayvan sever Emrah Baran Özdem, "Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrendik. Sokak köpeğimize burada yönetim olarak bir kulübe yazılmış, civardaki ailelerimiz tarafından bakılıyor. Çevrede ciddi anlamda hayvansever var. Bu bize göre cinayettir ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bu gibi zihniyetler artık insanlara da çocuklara da zarar vermeye başladı. Hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapmak adına konunun yakın takipçisi olacağız." dedi.
Sitede sakini Hilal Polat ise, "Köpek burada yatarken bir adam evinden çıkıp arabasına binip 3 kere üzerinden geçiyor. Hiçbir şekilde kimseye zararı olmayan bir köpekti, binada herkes tarafından bakılıp seviliyordu" diye konuştu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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