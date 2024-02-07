Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye, sevkiyat esnasında yakalandı | Video
Kartal’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan moto kurye, bir şahsa uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda bonzai adlı uyuşturucu ele geçirildi.
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