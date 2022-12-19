Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 19.12.2022 | 16:41
03:42
02:09
Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 15:56
02:08
Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar | Video 19.12.2022 | 16:08
00:43
Köpeğe kemerle işkence kamerada | Video 19.12.2022 | 16:08
04:17
Polis çatıdaki genci ölümün ucundan böyle aldı | Video 19.12.2022 | 15:13
02:37
Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video 19.12.2022 | 14:46
02:40
Cizre'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:46
00:43
Dev kayalar dinamitle böyle parçalandı | Video 19.12.2022 | 14:20
01:09
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video 19.12.2022 | 14:21
02:18
02:58
THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 19.12.2022 | 13:39
04:10
02:24
01:28
Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 19.12.2022 | 12:18
06:15
Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 19.12.2022 | 12:46
02:57
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 19.12.2022 | 12:49
01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 12:49
05:54
Sultangazi'de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 19.12.2022 | 12:46
Kartal'da virajı alacağı esnada kontrolden çıkan beton mikseri devrilerek yan yattı. Araç sürücüsü devrilen beton mikserinden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.