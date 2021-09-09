Video Yaşam Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video

Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video

Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video
09.09.2021 | 09:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada | Video 04:54
Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:57
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video 04:07
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video 09.09.2021 | 09:25
Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldiler | Video 04:08
Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldiler | Video 09.09.2021 | 09:25
Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 01:23
Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:25
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video 09.09.2021 | 09:26
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video 00:33
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video 09.09.2021 | 09:27
Sivas’ta yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü 02:25
Sivas'ta yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü 09.09.2021 | 09:14
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video 00:16
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video 09.09.2021 | 09:27
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:54
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:27
İstanbul D-100 Karayolu’nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında 01:39
İstanbul D-100 Karayolu'nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında 09.09.2021 | 09:13
İstanbul Şişli’de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 01:07
İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 09.09.2021 | 09:17
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: DHKP-C’li var sanki karşında | Video 03:16
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında" | Video 09.09.2021 | 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video 05:04
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video 08.09.2021 | 23:33
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video 08.09.2021 | 23:07
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 04:29
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 08.09.2021 | 17:26
Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Bora Ada’ya olan aşkını herkese böyle itiraf etti’ 00:49
Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Bora Ada'ya olan aşkını herkese böyle itiraf etti' 08.09.2021 | 17:11
Bakan Varank Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz 06:05
Bakan Varank "Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz" 08.09.2021 | 15:42
Hatay’da çıkan hortum korkuttu | Video 01:18
Hatay'da çıkan hortum korkuttu | Video 08.09.2021 | 16:10
Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı | Video 00:56
Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı | Video 08.09.2021 | 16:10
İstanbul Ataşehir’de D-100’de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada 01:29
İstanbul Ataşehir'de D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada 08.09.2021 | 13:45

İstanbul’da sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yapan iki kişi polislerin “Dur” ihtarına uymadı. Kartal’da başlayan kovalamaca Tuzla’da bitti. İki uyuşturucu satıcısı 10 kilogramı aşkın Bonzai ile suçüstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Polisi; gece saat 03.20 sıralarında Kartal İlçesi Kordon Boyu Mahallesi üzerinde "Dur" ihtarına uymayan ve araçla kaçmaya başlayan iki kişiyi Tuzla İlçesi Marmara Caddesi'ne kadar yaşanan kovalamaca sonucunda yakaladı. R.D. ve Ş.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 10 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 66.18 gram Metamfetamin maddesi, bir paketleme makinesi, 28 şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 13 cep telefonu ele geçirildi. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüphelilerden Ş.Ö. serbest bırakıldı. R.D. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA