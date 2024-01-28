Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda yolcu otobüsü ve pikabın çarpıştığı kazanın raporunu hazırlayan jandarma personeli ve otobüs şoförüne cip çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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