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Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı

Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı

28.01.2024 | 23:09

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda yolcu otobüsü ve pikabın çarpıştığı kazanın raporunu hazırlayan jandarma personeli ve otobüs şoförüne cip çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı 28.01.2024 | 23:09
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