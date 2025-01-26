Video Yaşam Kartalkaya'da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video
Kartalkaya'da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video

Kartalkaya'da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video

26.01.2025 | 16:23

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında vefat eden insanların yakınlarını arayıp ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı.

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