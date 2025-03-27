Video Yaşam Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video
Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video

Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video

27.03.2025 | 09:21

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel dosyasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı. Sürecin ilk başından bu yana tutuklananların sayısı toplam 28 oldu.

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Kartalkaya'da 21 Ocak gece saatlerinde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının akabinde başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

10 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Ruhsat Müdürü Mehmet Özel gözaltına alınırken, bugün de tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras, şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin İstanbul'da gözaltına alınarak sabah saatlerinde Bolu'ya getirildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, sürecin ilk başından bu yana tutuklananların sayısı toplam 28 oldu.

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