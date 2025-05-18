Video Yaşam Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden detay! Ölüm nedenleri belli oldu | Video
Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden detay! Ölüm nedenleri belli oldu | Video

Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden detay! Ölüm nedenleri belli oldu | Video

18.05.2025 | 08:43

78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya faciasına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 77 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi. Faciada 53 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.

Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İDDİANAMEDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 77 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi. Faciada 53 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

DUMANLAR İÇİNDE KALAN 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Karbonmonoksit ve duman gazı zehirlenmesi nedeniyle Doğa Doğan, Burcu Güngör, Duygu Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Gülçin Akişli, Şenol Akişli, Pelin Güngör, Ayşemin Elif Doğan, Mina Akişli, Defne Arkadaş İnal, Laura Kurtanidze, Dila İnal, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ömür Kotan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Doruk Sarıtaş, Ala Dora Türkmen, Ahmet Çetiz, Nehir Sarıtaş, Yüce Ata Türkmen, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Mehmet Cem Doğan, Özüm Karataşlı, Ayşe Maya Doğan, Rümeysa Gültekin, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Müge Suyolcu, Vedia Nil Apak, Enes Gültekin, Eren Bağcı, Ferda Apak, Seha Müge Turan, Alya Turan, Lalin Doğan, Ceren Yaman Doğan, Pera Suyolcu, Oya Kanpolat, Ebru Boduroğlu, Demir Tüzgiray, Esat Çetiz, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Atıl Enis Tokcan, Kerem Güngör, Kıvanç Güngör, Can Tokcan, Yılmaz Sarıtaş ve Elif Nas Boduroğlu hayatını kaybetti.

PENCEREDEN ATLAMAK ZORUNDA KALDILAR
Yangın anında odalarına dolan yoğun duman sebebiyle pencereden atlamak zorunda kalan Dilara Ermanoğlu, Eslem Uyanık, Alican Boduroğlu ve Şevval Şahin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği iddianamede belirtildi.

20 KİŞİ YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Alevlerin ulaştığı odalarda bulunan ve kimlikleri DNA testi ile yapılan Kübra Altın, Alya Altın, Sedat Çetiz, Alp Mercan, Yiğit Gençbay, Ela İnal, Defne Tüzgiray, Eray Tüzgiray, Esra Nazik, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Bilal Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner ve Feray Kanpolat yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7'sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede yer aldı.

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