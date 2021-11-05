Kartepe'de 2 ayrı evden 20 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kartepe İlçesinde 2 ayrı adrees yapılan operasyonlarda, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Kartepe İlçeinde yurda kaçak yollar ile girmiş ve 2 ayrı ikamette kalan çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Adreslere yapılan baskınlarda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken,onların sevkini sağlayan ve kalacak yer bulan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.