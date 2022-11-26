Kartepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı | Video

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağlarının zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yükseklerde 10 santimetreyi buldu.
"YÜKSEKLERDE 10 SANTİMETREYE YAKIN KAR VAR"
2006 yılından beri Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda işletmesi bulunan ve her yıl bu zamanlar ilk karın düştüğünü belirten Lütfü Usta, "2006'dan beri yaz kış buralardayım. Dün kar yağdı, bugün de biraz yağacak diye görünüyor hava durumunda. Hafta içi ise yağış gözükmüyor. Yoğun kar yağışı genelde Aralık'ta başlıyor. Bu sene de kış sağlam geçecek gibi görünüyor. İnsanlar da bu bölgeye çıktığı zaman huzur buluyor. Buranın havası güzel. Yükseklerde 10 santimetreye yakın kar var. Aşağı bölgelerde hiç kar yok. Kuzuyayla'nın başlangıcından itibaren kar başlıyor. Çoğu zaman burada kar 3 metreyi buluyor. Mayıs'ta bile burada kar oluyor" diye konuştu.