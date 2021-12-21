Kartepe'de masalsı görüntüler | Video

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Marmara bölgesinin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Drone ile çekilen görüntüler nefes kesti.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Özellikle hafta sonu Marmara bölgesinden ziyaretçilerini ağırlayan Kartepe, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası. Kartepe'nin havadan çekilen görüntülerinde ise manzara kendisine hayran bırakıyor. Zirvenin karlı kaplı görüntüsü ile Sapanca Gölü'nün doğal güzelliği aynı karede yer alıyor.