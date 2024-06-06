Video Yaşam Kartonları yanan sürücü, kasası alev alev yanan kamyonetini böyle kaçırdı | Video
Kartonları yanan sürücü, kasası alev alev yanan kamyonetini böyle kaçırdı | Video

Kartonları yanan sürücü, kasası alev alev yanan kamyonetini böyle kaçırdı | Video

06.06.2024 | 10:57

Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyonetini kasasını yandığı esnada uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü cesareti korkuttu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerinde park halindeki olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü. Bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.

YANGINDAN BÖYLE MAL KAÇIRDI
Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ardından da kamyoneti birkaç metre ileriye sürdü. Şoförün cesareti görenleri korkuturken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından yangın söndürüldü. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartonları yanan sürücü, kasası alev alev yanan kamyonetini böyle kaçırdı | Video 03:27
Kartonları yanan sürücü, kasası alev alev yanan kamyonetini böyle kaçırdı | Video 06.06.2024 | 10:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Haziran 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Haziran 2024 Perşembe atv izle! | Video 06.06.2024 | 11:14
Kayseri’de FETÖ’ye kıskaç operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:21
Kayseri'de FETÖ'ye "kıskaç" operasyonu: 3 gözaltı | Video 06.06.2024 | 11:22
Beşiktaş’ta film gibi olay: Bina yanarken, mahalleli yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 01:46
Beşiktaş'ta film gibi olay: Bina yanarken, mahalleli yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 06.06.2024 | 10:57
Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından dakikalarca böyle darp edildi | Video 00:46
Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından dakikalarca böyle darp edildi | Video 06.06.2024 | 10:57
23 yaşındaki eniştesini ’kardeşine kötü davranıyor’ diye öldürdü | Video 01:13
23 yaşındaki eniştesini 'kardeşine kötü davranıyor' diye öldürdü | Video 06.06.2024 | 10:44
Mersin’de terör operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:29
Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı | Video 06.06.2024 | 10:02
Artvin’de tekne battı: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:04
Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı | Video 06.06.2024 | 09:29
İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video 00:33
İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video 06.06.2024 | 10:04
Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:20
Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 06.06.2024 | 09:21
Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı | Video 03:09
Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı | Video 06.06.2024 | 08:50
Silivri TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 01:39
Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 06.06.2024 | 08:50
Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı | Video 02:09
Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı | Video 05.06.2024 | 16:13
Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video 01:29
Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video 05.06.2024 | 16:00
Evde çıkan yangında 2’si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video 02:15
Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video 05.06.2024 | 15:41
Gemi kaptanından Girit Adası’nda hayati müdahale | Video 04:59
Gemi kaptanından Girit Adası'nda hayati müdahale | Video 05.06.2024 | 15:43
Motosikletli Sümeyye kazada öldü! O anlar kamerada | Video 00:45
Motosikletli Sümeyye kazada öldü! O anlar kamerada | Video 05.06.2024 | 15:44
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu | Video 07:19
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu | Video 05.06.2024 | 10:36
İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video 01:18
İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video 05.06.2024 | 15:01
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video 00:16
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video 05.06.2024 | 14:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA