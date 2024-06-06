Kartonları yanan sürücü, kasası alev alev yanan kamyonetini böyle kaçırdı | Video 06.06.2024 | 10:57 Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyonetini kasasını yandığı esnada uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü cesareti korkuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerinde park halindeki olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü. Bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.

YANGINDAN BÖYLE MAL KAÇIRDI

Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ardından da kamyoneti birkaç metre ileriye sürdü. Şoförün cesareti görenleri korkuturken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından yangın söndürüldü. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.