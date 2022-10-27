Video Yaşam Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video
Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video

Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video

27.10.2022 | 10:06

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OTOMATİK OYNAT

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Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Son baharın gelişiyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber yüksek kesimli bölgelerde dağlar beyaza büründü. Alçak kesimli yerleşim yerlerinde ise sonbaharın etkisiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kato, Feraşin ve Kel Memet Dağlarında kar etkisini sürdürürken alçak kesimli yerleşim yerlerinde ise ağaçların sararması ve yaprak dökmesi görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı.

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