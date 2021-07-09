Video Yaşam Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı | Video

Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı | Video

Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı | Video
09.07.2021 | 10:09

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Kağıthane’de bir işyerinin önündeki kasa kasa meyvenin arasından güpegündüz muz dolu kutuyu alarak kaçan hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti. Kağıthane Aşayis Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızın kasaları tek tek inceleyerek muz kasasını çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güpegündüz bir işyerine kasa kasa meyve geldiğini gören hırsız, bir süre çevrede gezindikten sonra meyvelere doğru yanaştı. Hırsız sanki kendinin, meyveleri gibi muz dolu kutuyu almak ve dikkat çekmemek için kasaları tek tek kaldırıp kenara koydu.

YOK ARTIK DEDİRTEN RAHAT HIRSIZ, MUZ DOLU KUTUYU ALIP KAÇTI
Vatandaşların yoğunlukta olduğu cadde üzerinde meyveler arasında adeta yok artık dedirtecek bir rahatlıkla ayrım yapan hırsız, en altta bulunan muz dolu kutuyu alarak olay yerinden uzaklaştı. Kasaları taşımak için gelen işyeri çalışanları ise muz kutusunun olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini izleyip durumu polise bildirdi.

KAĞITHANE POLİSİ MUZ HIRSIZINI KISKIVRAK YAKALADI
İşyerinin bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızın emniyette aynı suçtan kaydı bulunan S.B. olduğunu belirledi. Çalışmalarını genişleten ekipler, hırsızı sultan Selim Caddesi üzerinde kısa sürede yakalayarak gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

HIRSIZIN KASALAR ARASINDAN MUZU SEÇTİĞİ ANLAR KAMERADA
Kağıthane'de hırsızın rahat tavırlarla muz dolu kutuyu çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın rahat bir şekilde kasaların bulunduğu bölgeye gelerek, kimseye aldırış etmeden kasalar arasından muz kutusunu ayırıp, daha sonra sırtına alarak çaldığı görülüyor.

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