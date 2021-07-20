Video Yaşam Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü | Video

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü | Video

Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü | Video
20.07.2021 | 15:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.07.2021 | 16:11
Kesim alanından kaçan inek, trafiği birbirine kattı | Video 01:56
Kesim alanından kaçan inek, trafiği birbirine kattı | Video 20.07.2021 | 16:03
İstanbul Küçükçekmece'de marketteki kurbanlık boğa paniği kamerada 02:22
İstanbul Küçükçekmece'de marketteki kurbanlık boğa paniği kamerada 20.07.2021 | 15:40
Antalya'da minik Ecrin Keskin'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Dualarla son yolculuğuna uğurlandı 03:58
Antalya'da minik Ecrin Keskin'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Dualarla son yolculuğuna uğurlandı 20.07.2021 | 15:40
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü | Video 02:00
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü | Video 20.07.2021 | 15:36
Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi | Video 01:15
Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi | Video 20.07.2021 | 15:34
Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 04:53
Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 20.07.2021 | 15:08
Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı | Video 03:43
Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı | Video 20.07.2021 | 15:08
Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı | Video 00:54
Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 15:13
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi | Video 01:52
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi | Video 20.07.2021 | 14:58
Ankara'da sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı | Video 01:21
Ankara'da sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı | Video 20.07.2021 | 14:58
Ünlü Oyuncu Şarkıcı Yeliz Yeşilmen o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Bütün deniz kan oldu 01:51
Ünlü Oyuncu Şarkıcı Yeliz Yeşilmen o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Bütün deniz kan oldu" 20.07.2021 | 14:58
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 01:32
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 20.07.2021 | 12:43
Bursa'da yangında mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı 02:15
Bursa'da yangında mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı 20.07.2021 | 14:30
Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması Evliliği beceremedim, siz... 02:34
Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması "Evliliği beceremedim, siz..." 20.07.2021 | 14:14
Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu! 01:30
Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu! 20.07.2021 | 12:43
İstanbul'da kaçan danayı kuyruğundan tutunca sürüklenen vatandaş kamerada! 00:17
İstanbul'da kaçan danayı kuyruğundan tutunca sürüklenen vatandaş kamerada! 20.07.2021 | 13:54
2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi morgdan alındı. Bir babanın en zor anı... | Video 07:15
2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi morgdan alındı. Bir babanın en zor anı... | Video 20.07.2021 | 13:17
Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı | Video 04:15
Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 13:01
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti | Video 00:40
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti | Video 20.07.2021 | 13:01

Beyoğlu Kasımpaşa'dan sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Kasımpaşa'da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Yaşananların ardından şok yaşayan dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı. Dana Balat sahilinde hisse sahipleri tarafından kesildi.

Kurbanlık dananın hissedarlarından Furkan Kara sahibi "Kasımpaşa'dan atlayarak buraya kadar geldi. Emniyet güçleri deniz polisi çıkardı. Buradan kesim yerine getireceğiz. Sağ salim geldi" ifadelerini kullandı.

Dananın kurtarılması çalışmalarına katılan Berkan Server ise "Okmeydanı taraflarında kurbanlık arabadan indirilirken indiren şahsa saldırmış orada ipleri kaybetmişler. Kurban koşa koşa tesislerin oradan denize atlamış. Deniz polisinin haberi olmuş, hep birlikte çıkarmış. Biz de yardım ettik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA