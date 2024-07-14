Video Yaşam Kasisi görmeyenler araçlarıyla uçtu, çekirdeğini alan gençler o anları böyle izledi | Video
Kasisi görmeyenler araçlarıyla uçtu, çekirdeğini alan gençler o anları böyle izledi | Video

Kasisi görmeyenler araçlarıyla uçtu, çekirdeğini alan gençler o anları böyle izledi | Video

14.07.2024 | 12:24

Bursa'da caddeye yeni yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar metrelerce havalanırken, mahallenin gençleri ise çekirdeğini alıp o anları izledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan park nedeni ile araçların yavaşlaması için belediye cadde üzerine kasis yaptı. Fakat ekiplerin kasisi yaptığını bilmeyen sürücüler süratle geçtiği kasisten havalandı. Mahallenin gençleri ise yüzlerce aracın kasisten uçtuğunu görünce, park çevresinde oturup sürücülerin zor anlarını çekirdek kola yaparak izledi. Bazı gençler sürücüleri uyarmaya çalışsa da durumu yanlış anlayan sürücüler daha çok gaza yüklendi. Araçlarıyla havalanan sürücülerin o anları kameraya yansırken, belediye ekiplerinin kısa süre sonra boyadığı yol, sürücülerin dikkatini çekti.
Kasis boyanana kadar gece boyunca sürücüleri uyaran gençler, "Burada dün sabah kasis yapmışlar. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Sürücülerde kasisi görmeyince kasisten uçtu. Biz de çekirdek kola eşliğinde izlemeye başladık. Araçlarda hasar meydana geldi. İzlerken eğlendik ama sürücüleri uyarmak için bağırarak uyarıda bulunduk. Fakat bu kez de bizi yanlış anlayanlar oldu. Daha çok hızlanıp kasise girenler oldu. Bize burada keyifli anlar yaşattılar. Daha sonra muhtarımız buraya geldi. Yetkililere haber verdi. Yetkililer bu sabah burayı boyayıp tabela astılar" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kasisi görmeyenler araçlarıyla uçtu, çekirdeğini alan gençler o anları böyle izledi | Video 02:07
Kasisi görmeyenler araçlarıyla uçtu, çekirdeğini alan gençler o anları böyle izledi | Video 14.07.2024 | 12:24
İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 29 gözaltı | Video 00:28
İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 29 gözaltı | Video 14.07.2024 | 13:13
Darbecilerin kullandığı ZPT aracını güvenli alana çeken Mustafa Özbey o günleri unutamıyor | Video 07:19
Darbecilerin kullandığı ZPT aracını güvenli alana çeken Mustafa Özbey o günleri unutamıyor | Video 14.07.2024 | 12:24
Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor | Video 05:14
Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor | Video 14.07.2024 | 12:24
Öldürülüp 6 parçaya ayrılan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 02:17
Öldürülüp 6 parçaya ayrılan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 14.07.2024 | 12:24
Bursa’da kasiyer ile vatandaş birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:41
Bursa'da kasiyer ile vatandaş birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 14.07.2024 | 10:09
İzmir’de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri | Video 00:06
İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri | Video 14.07.2024 | 10:57
Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 01:28
Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 14.07.2024 | 10:09
Şehit babasından İBB’ye bayrak tepkisi: Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, şehidin babası değiştirsin dediler | Video 08:48
Şehit babasından İBB'ye bayrak tepkisi: "Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, şehidin babası değiştirsin" dediler | Video 14.07.2024 | 10:09
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 01:31
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 14.07.2024 | 10:09
İstanbul’da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü | Video 01:05
İstanbul’da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü | Video 14.07.2024 | 10:09
İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 08:41
İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.07.2024 | 09:30
1,5 metrelik döneri yemeye çalışan 160 kiloluk Cingöz: Normal bir insan asla yiyemez | Video 04:03
1,5 metrelik döneri yemeye çalışan 160 kiloluk Cingöz: “Normal bir insan asla yiyemez” | Video 14.07.2024 | 09:32
Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video 02:06
Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı | Video 14.07.2024 | 08:43
Bozdoğan-50 operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:23
Bozdoğan-50 operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.07.2024 | 08:43
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 00:29
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 13.07.2024 | 14:45
Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video 08:24
Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video 13.07.2024 | 16:38
İzmir’deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 01:43
İzmir’deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 13.07.2024 | 14:35
Sakaryalı şehidin görüntüleri yürekleri dağladı | Video 03:42
Sakaryalı şehidin görüntüleri yürekleri dağladı | Video 13.07.2024 | 14:41
Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı | Video 03:57
Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı | Video 13.07.2024 | 14:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA