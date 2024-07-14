Kasisi görmeyenler araçlarıyla uçtu, çekirdeğini alan gençler o anları böyle izledi | Video
Bursa'da caddeye yeni yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar metrelerce havalanırken, mahallenin gençleri ise çekirdeğini alıp o anları izledi.
Kasis boyanana kadar gece boyunca sürücüleri uyaran gençler, "Burada dün sabah kasis yapmışlar. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Sürücülerde kasisi görmeyince kasisten uçtu. Biz de çekirdek kola eşliğinde izlemeye başladık. Araçlarda hasar meydana geldi. İzlerken eğlendik ama sürücüleri uyarmak için bağırarak uyarıda bulunduk. Fakat bu kez de bizi yanlış anlayanlar oldu. Daha çok hızlanıp kasise girenler oldu. Bize burada keyifli anlar yaşattılar. Daha sonra muhtarımız buraya geldi. Yetkililere haber verdi. Yetkililer bu sabah burayı boyayıp tabela astılar" diye konuştu.
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