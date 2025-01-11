Video Yaşam Kasiyer kızı depoda korkuttu, kasadan 200 bin lira gasbetti! Maskeli gaspçı marketin eski çalışanı çıktı | Video
Kasiyer kızı depoda korkuttu, kasadan 200 bin lira gasbetti! Maskeli gaspçı marketin eski çalışanı çıktı | Video

Kasiyer kızı depoda korkuttu, kasadan 200 bin lira gasbetti! Maskeli gaspçı marketin eski çalışanı çıktı | Video

11.01.2025 | 12:02

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir zincir markete giren maskeli gaspçı elindeki bıçakla tehdit ettiği çalışanı depo kısmına bırakıp 200 bin lira parayı alarak kaçtı. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gasbettiği paraların büyük bölümünü sanal bahis sitelerinde harcadığı ortaya çıkan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin aynı marketin eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.

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Esenyurt, Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde bulunan bir marketin kasasındaki para 6 Ocak Pazartesi günü saat 09.15 sıralarında bir kişi tarafından gasbedildi. Markette çalışan G.E. polisi arayarak çalıştığı marketin parasının maskeli bir kişi tarafından gasbedildiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri maskeli bir kişinin markete girdiğini, depo bölümüne yönelerek içeride bulunan kasayı, çalışan G.E.'yi elindeki bıçakla tehdit ederek açtırdığını belirledi. İş yeri güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen şüphelinin daha sonra gasbettiği 200 bin lirayla marketten ayrıldığı görüldü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takiple kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.Ö.'yü (25) 8 Ocak Çarşamba günü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullandığı boyunluk, bere, eldiven ve bıçak ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli suçunu itiraf etti. Şüpheli, gasbettiği paraları önce kendi banka hesabına yatırdığını ardından sanal bahis sitelerinde kumar oynadığını anlattı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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