Kaskı kafası yerine koluna taktı, ilk kez ceza yiyince polislerle fotoğraf çektirmek istedi | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kullanırken kaskını kafasına değil koluna taktığı için trafik ekiplerinin 436 TL para cezası uyguladığı genç kız, "İlk kez trafik cezası yemenin heyecanını yaşıyorum" dedi. Genç kızın cezanın ardından trafik polisleri ile hatıra fotoğrafı çekinmek istemesi ise şaşırttı.