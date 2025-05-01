Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi! O anlar kamerada | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına kaskla saldırarak zarar verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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